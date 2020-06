Xabsiyada Gaalkacyo ma waxaa loo bedelay Guantanamo Bay?

Arrin aan wanaagsanayn ayaa laga soo warinaya xabsiyada ku yaala Magaalada Gaalkacyo, ka dib markii toddobadyadii la soo dhaafay ay kordheen hawlgalada lagu bartilmaameedsanayo dhalinyarada.

Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa xilligan iska kaashanaya hawlgalo, ay ku sheegeen inuu yahay mid argagixisada Al Shabaab looga sifeynayo Magaalada Gaalkacyo, ha yeeshee ay biyo shubkooda yihiin, kuwo lagu dhibaateynayo dhalintii magaalada.

Hawlgalada oo bilowday daba-yaaqadii bishii Ramadan ayaa habeen kasta si joogto ahi looga sameeyaa xaafadaha Magaalada Gaalkacyo, iyadoo xilliyada qaarkoodna ay ciidamada u dhacaan guryaha ay ku tuhmayaan inay ku sugan yihiin Shabaabka ku dhuumaaleysanaya magaalada.

Tan iyo markii ay hawlgalada bilowdeen ayaa si isu mida looga sameynayay labada daamood ee Magaalada Gaalkacyo, waxaana xusid mudan in si aan kala sooc lahayn loogu qab qabanayo dhalinyaro u badan kuwii deegaanka.

Arrinta bulshada walaaca ku beertay ayaa ah, kolka dhalinyarada lagu xiro xabsiyada in loogu gaysto jirdil nooc kastaba leh, iyadoo markaasi uu yoolka dembi baarayaasha yahay inay ka xaqiijiyaan, haddii ay xiriir la leeyihiin UGUS (Ururka Gumaadka Umadda Soomaaliyeed) iyo haddii kalaba.

Mid ka mid ah waxgaradka deegaanka oo magaciisa aan u qarinay sababi amni ayaa yiri “Habeen walba bay hawlgalka ka sameeyaan magaalada, dhalinyaradii deegaanka baana la qab qabanayaan, waxa xabsiyada laga buuxiyayna waa iyagii. Gaalkacyo habeen aan hawlgal laga samayn lama arko. Awal waxaa la qab qaban jiray dadka ka soo Gobolada Koonfurta, hadase dadka ugu badan ee habeen walba magaalada laga qabto waxaa weeye dhalinyaradii reer Gaalkacyood. Laga soo bilaabo bishii Ramadan illaa iyo hadda hawlgalada iska socdaan, dadkii xilligaasi la qabtay illaa iyo hadda wax maxkamad ah lama soo taagin. Maxkamadda waxaa la keennaa qof cadayn lagu hayo soo maaha? Dhalinyaradaan cid cadayn ku hayso malahan. Sidaasi darteed baa xabsiyada loogu jirdilaa mar walba.”

Isagoo sii faah faahinayay arrintan dhiilada leh ee Gaalkacyo ku soo korodhay ayaa wuxuu yiri “Waalidiinta carruurta laga xiray iyo ehelkiiba waxay maalin kasta hortaagan yihiin xabsiyada, walaalayaalow carruurta jirdilka nooga daaya, noo soo sii daaya ama maxkamad noo soo taagga bay leeyihiin. Nimanka xabsiyada haystana waxay leeyihiin maya lama jirdilo, baaritaan baa inoo socdo, baaritaanka oo dhamaana maxkamad lama soo taagi karo.”

Mar aanu wax ka weydiinay galaangalka uu u leeyahay waxa xabsiyada ka socda ayaa waxa uu yiri “Anigaan idinla hadlayo waxaan ka mid ahay dadka ugu xog ogaalsan magaalada, waxaana idin sheegaya in nooc kasta oo jirdil ah dhalinyarada Gaalkacyood loogu gaysto xabsiyada. Waxaa intaasi dheer cunno wanaagsan lama siiyo, gogol ay ku seexdaan iskaba daayee hurdadii ayaaba loo diidaa. Waxaad is leedahay xabsiyada Gaalkacyo ma waxaa loo bedelay Guantanamo Bay?”

Su’aal ahayd waxa ay Odayaasha Dhaqanka uga hadli la’yihiin xaaladan magaalada ka taagan ayaa ku jawaabay “Odayaashii iyo waxgaradkii reer Gaalkacyood ee codka dheeraa, maanta waxay mareysaa car waa kee, kan hadli kara? Nin ka hadli karo lama arko dulmiga meeshaan ka jira. Way wanaagsan tahay in cadowga na dilaaya laga qabto magaalada, hadana dadka meeshaan maamula waxay kala garan la’yihiin kan cadowga ah iyo midkii madaniga ahaa. Dhalinyaradaan habeen walba xabsiyada loo sii wado waa ganacsatadii, ardaydii, macalimiintii iyo kuwii xaafadaha kubadda ku cayaarayay.”

Wuxuu intaa raaciyay “Waalidiinta markii ay arkayn arxandarada lagula dhaqmayo ubadkooda, intii kale ee ubadkooda la xirin arrintaa way ka gilgisheen. Waalidiinta qaar baa ubadkooda kala cararay Magaalada Gaalkacyo, waayo way ogyihiin in lagu soo socdo. Waalidku ma doonayo in ubadkiisu ku fiirsado tacadiga ka jira xabsiyada Gaalkacyo.”

Dhanka kale hawlgaladan xargaha goystay ayaa walaac xoog lihi ku haya waalidiinta maalin kasta ubadkooda lagu hor kaxeysanayo, tiiyoo aysan jirin cid isku hawleysa inay maxkamad soo taagto.

Dhacdo.com ayaa ogaatay in dhalinta qaar ee lagu xiray magaalada ay dhalleen dad si weyn looga garanayo magaaladaasi. Xitaa waxaa laga hor istaaggaa in damaanad loogu soo sii daayo.

Markaad damacdo inaad arrimaha wax ka weydiiyo Masuuliyiinta Labada Maamul ayaysan ka jawaabin xiriirkooda dadka.

Ka dib weerarkii 17-kii bishii hore ee May lagu dilay Allaha u naxariistee Gudoomiyihii Gobolka Mudug ee dhinaca Puntland, Axmed Muuse Nuur ayuu Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ku hanjabay inay gacanta ku soo dhigi doonaan kuwii dilay, isla-markaana ay bulshada ku hor toogan doonaan.

