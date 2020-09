Wasiir ka tirsan Jubbaland faah faahiyay dib u dhaca shirka Muqdisho

Waxaa weli uu hakad ku jiraa Shirkii Magaalada Muqdisho ay ku lahaayen Madaxda Dowladda Federaalka, Jubbaland iyo Puntland, ka dib markii Jubbaland ay shuruud ku xirtay furitaankiisa.

Eng. Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed, Wasiirka Warfaafinta Jubbaland ayaa sheegay in marka hore la fuliyo wixii lagu heshiiyay Shirkii Dhuusamareeb 2, oo ahaa in Ciidamada Dowladda qaybtooda hore laga soo saaro Gobolka Gedo, ka hor intii aan la isugu imaan Shirkii Dhuusamareen 3, ee 20-kii bishii August lagu soo geba-gabeeyay magaalada loogu magac-daray Samareeb (Ex Dhuusamareeb).

“Shirkii Dhuusamareeb 2 markii ay dhamaatay ee la soo kala tagay, 15-ka berrina lagu ballamay in la isugu soo noqdo khudbaddii Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland waxaa ku jiray in gacmaha hoos loo dhaqo, oo heshiisyo hoose ay jireen. Wixii lagu heshiiyay ay ahayd 15-kaa berri in hawsha la sii wado ciidamada Gedo laga saaro hordhaca hore, qaybaha kale lagu xujiyo, 15-ka berri soo socdo in hawlo badan la dhameeyo. Hawlihii oo dhan waa looga baxay, wax hagaagay ma jiro, wax sii xumaaday oo hawshii dowladda oo laftigeedu wax sii waxeysmay.” Ayuu yiri Wasiirka oo la hadlay BBC.

Waxa kaloo uu yiri “Arrimahan hadda la leeyahay ee aad i weydiisay oo la leeyahay shuruudaha lagu xiray macquul ahaan waa sax, Dowladda Federaalku way ku soo duushay Jubbaland, cid walbaa ogeyd Soomaali. Ciidamo fara-badan bay keentay, hub badan bay keentay, Gedo ayay qabsatay oo nabad ah. Hadana Luuq iyo Doolow dhexdooda ayay isbaaro Shabaab u taallaa, markaa meel nabada inta la yimaado oo ciidamo loo soo diro, oo laga qabsado Dowlad Goboleed dee Sharciga Federaalka kuma jirin. Arrintaasna dhinaca Jubbaland marwalba waxaan xeerineynay nabadda, welina la xeerinayaa, haddii hadda Madaxweynuhu hordhigayna waa wax macquul ah weeye, oo meeshii yaala, horeyna ay ugu heshiiyeen inuu sameeyo.”

Mar la weydiiyay inay ku adkeysanayaan inta ciidamada laga soo saarayo Gobolka Gedo inaanu furmeynin shirka ayaa wuxuu sheegay inuu fekerkaasi qabo.

“Waan qabaa arrinkaa feker ahaan in Dowladda Federaalku ciidamada ka saarto, oo Ciidamada Dowladda Federaalka, awal horeba way jooggeen, kuwaa ka joogay Garbahaarey iyo Baardheere. Maamulkii gacanta Jubbaland ku soo celiso oo la wada shaqeeyo, oo doorashooyinku si fiican u dhacaan, laakiin anaa meel ku duulaayo oo maamulkii dhan baa la kala ceyrinayaa, meeqo gudoomiyaa la ceyriyay? Wixii oo dhan. Xamar baa laga soo magacabayaa, soo sharcigii looma gefin federalism-kii ahaa? Dowladda Somaliya ayay saarantahay inay difaacdaa arrintaasi maaha Jubbaland keliya. Wixii lagu heshiiyay oo umadda Soomaaliyeed ku heshiisay, haddii la jebinayo dee maxaa faa’iida ah? Umad hadda la kakabaayay maxaa ka soo baxaya markaa, haddii maalin walba sharciyada qaar la jebiyo? Wax ka soo baxayo ma jiro.” Ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Jubbaland.

Su’aal ahayd haddii doodiinu tahay Ciidamada Dowladda Federaalka halaga saaro Gobolka Gedo, maad u bandhigtaan Madaxweynaha, intii aad caqabad ku noqon laheydeen wadahadaladii loo ballansanaa, ayuu sheegay inay taasi tahay mid wanaagsan, balse wadahadalado gaar ah oo ay ku yeesheen Dhuusamareeb in wixii lagu heshiiyay aanay miro dhalin.

“Waa runtaa, way fiican tahay waxwalba in la jilciyo, Dhuusamareeb baa si fiican ay isugu keli yeesteen, ku wadahadleen marqaati laheyd, Madaxweyne-yaal Dowlad Goboleed kale la fadhiyeen, la yiri waan dhameyneynaa, haddii dee wixii aynaan dhamaanin, maxaa markaa lagaga daalayaa? Wixii waxaa fiican wixii la go’aansado inay fullaan. Haddii ay fuli waayaan dee maaha in marwalba la dhaho maad la fadhiisataan. Waaba tagay Madaxweynuhu hadda wuu la jooggaaba, dee lagala hadlo waxaan taagan, shirkana waa laga hadli doonnaa, laakiin kanaa horey uga ballanay halaga hadlo, hala dhameeyo, ka dib wixii kale ee jira hala galo.” Ayuu sii raaciyay Wasiirku.

Dowladda Somaliya ayaa daba-yaadii sanadkii hore bilowday inay fara-gelin ku sameyso Jubbaland, ka dib doorashadii lagu murmay ee 22-kii bishii August ee sanadkii hore ka dhacday Magaalada Kismaayo, mar labaad-na Axmed Madoobe loogu soo doortay Xafiiska Madaxtooyada. Dowladda Federaalka ayaa horaantii sanadkan boqolaal askari iyo gaadiidka dagaalka u daabushay Gobolka Gedo.

