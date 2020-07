Wariye Cabdicasiis Gurbiye oo maanta xabsiga laga sii daayay

Ka dib markii Maxkamadda Gobolka Banaadir ay Arbacadii lix bilood oo xarig ah iyo shan milyan oo Shilling Somali ku xukuntay Wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye ayaa keentay in isla shalayba xabsiga loo taxaabo. Xukunka Maxkamadda wuxuu ka dambeeyay, markii sida la sheegay Wariyaha lagu helay faafin warar been abuur ah.

Garsoorka Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa sheegay in Wariyaha uu iibsan karo lixda bilood ee lagu xukumay, taasoo sahashay in Wariyaha uu 24 saac ka dib ka soo baxo xabsiga, dibna u helo xoriyadiisa.

Maxkamadeynta Wariyaha waxay labadii bilood ee ugu dambeysay ka socotay Maxkamadda Gobolka Banaadir. Wariyaha oo markii hore loo heystay in uu warar been abuur ahi ka faafiyay Villa Somalia ayuu si layaab lihi uu kiiskiisu isugu bedelay in uu been abuurkaasi ka sameeyay Xafiiska Xeer Ilaalinta.

Cabdicasiis Axmed Gurbiye, Tafaftiraha Radio Goobjoog ayaa bishii April lagu xiray Magaalada Muqdisho, xilli loo haystay in warar been abuur ahi uu ka faafiyay Xafiiska Madaxweynaha, inkastoo markii dambe damaanad lagu soo sii daayay, illaa iyo inta ay maxkamadeyntiisa ka soo geba-gaboobeyso.

Ururada Saxaafadda ee dalka ka hawlgala ayaa si kulul u cambaareeyay lixda bilood iyo shanta milyan ee ganaaxa ee lagu xukumay Cabdicasiis Axmed Gurbiye.

Hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku dhalleeceeyay Villa Somalia inay caburin xoog lihi ku hayso Warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo Wariye-yaashaba.

Dad badani ayay layaab gelisay wejiga kale ee uu yeeshay kiiskii loo haystay Wariye Gurbiye, waxayna dadku ku macneeyeen mid ay Villa Somalia isaga sii jeedineyso indhaha hay’adaha xuquuqda aadanaha.

