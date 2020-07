Wariye C/casiis Gurbiye oo maxkamadda ka soo muuqday

By

Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa dib u dhigtay dacwadda loo heysto Wariye Cabdicasiis Gurbiye ka dib maanta markii lasoo taagay Maxkamada gobolka Banaadir.

Qareenka u doodayay Wariyaha Daahir Carab ayaa sheegay in ay sameeyeen is hor istaag sharci ku saabsan dacwada loo heysto Wariye Gurbiyo ka dib markii ay caddeeyeen in aan loo adeegsan karin xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed.

Waxa uu sheegay in ay sugayaan go’aanka Maxkamada gobolka Banaadir ay ka soo saari doonto in ay halkaasi ku soo dhamaatay dacwada Wariyaha iyo in ay sii wadi karaan.

14-kii Bishii April , Cabdicasiis waxaa loogu yeeray saldhigga degmada Hodan waana la xiray afar maalmood ka dib markii uu dhaleeceyay dowladda Soomaaliya gaar ahaan Madaxtooyadda qaabka ay ula tacaashay Cudurka Corona virus Warbixin uu kusoo daabacay bartiisa Facebook.

Cabdicasiis ayaa maalmo ka dib damiin lagu sii daayay , laakiin waxay uga digeen inuu sii wado faallo kasta oo xasaasi ah oo ay ka mid tahay Covid-19.

Laakiin usbuucii la soo dhaafay, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa u yeertay Cabdicasiis iyadoo lagu soo oogay dacwado ah “aflagaado [maamul] hay’ad siyaasadeed, maamul ama garsoor,” iyo “daabacaad warar been ah.

