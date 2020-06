Wararkii ugu dambeeyay shirka ka furmay dalka Jabuuti (SAWIRRO)

Waxaa Maqribnimadii caawa la soo geba-gabeeyay wejiga 1aad, shirkii maanta Magaalada Djibouti uga furmay Dowladda Federaalka Somaliya iyo Somaliland.

Gogoshada wadahadalada oo ay dhigtay Dowladda Jabuuti ayaa waxaa ka qaybgalay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre, Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, Gudoomiyaha Golaha Guurtida, Saleebaan Maxamuud Aadan, Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland iyo masuuliyiin kale, oo Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed uu ka mid yahay.

Ismaaciil Cumar Geelle, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo wadahadalada shir guddoominayay ayaa madasha wadahadalada ka furay Qasriga Madaxtooyada ee dalkaasi looga arrimiyo. Madaxweynaha Jabuuti oo wadahadalada daahfuray ayaa ku soo dhaweeyay dhammaanba dhinacyadii ka soo qaybgashay.

Madaxweynaha Jabuuti ayaa sheegay wadahadaladan in taariikh wanaagsan u tahay jiilka dambe ee Soomaaliyeed, isla-markaana ay fursad weyn oo lagu nabadeynayo ay u tahay Soomaalida. Madaxweynaha ayaa wadahadaladan ku tilmaamay miisaanka ugu culus ee labada dhinac, sidoo kale waxaa uu wax wanaagsan oo aan la helin karin uu ku sheegay in ay Dowladda Federaalka iyo Somaliland wada hadlaan, si looga gaaro buu yiri guul, laguna dhameeyo wixii la kala tirsanaayay.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadalka qaatay ayaa dhankiisa wadahadalada waxaa uu ku tilmaamay arrin wanaagsan, isagoo intaa ku daray in dowladdiisu ay horey raaligelin uga bixisay dhibaatooyinkii la sheegay in Dowladdii Militariga ka gaysatay Gobolada Waqooyi (Somaliland).

Abiy Ahmed, Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya oo hadalka la siiyay ayaa ku baaqay in la’iska iloobo dhibaatooyinkii dhacay tobanaan sano ka hor, adduunyana ay ka dhaceen waxyaabo ka xun, lagana heshiiyay, tan haataan taagana loo baahan yahay in xalkeeda laga wada shaqeeyo.

Ugu dambeen waxaa hadalka la siiyay Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi oo khudbad ka dheer khudbadihii kale ay madaxda jeediyeen goobta ka jeediyay ayaa dib ugu noqday taariikhda sida ay ku timid xornimadii Gobolada Waqooyi (26-kii, June, 1960-kii), xornimadii Gobolada Koonfureed, midowgii iyo israacii Gobolada Koonfurta iyo Waqooyiga (1dii July, 1960-kii). Waxa kaloo uu ka sheekeeyay dhibaatooyinkii ay Dowladdii Militariga u gaysatay shacabka Gobolada Waqooyi, dagaaladii jabhadeynta ee SNM la gashay Dowladdii Dhexe iyo ugu dambeen 1991-kii, oo Somaliland ay dib ula soo noqotay buu yiri gooni isu taageedii.

Madaxweynaha Somaliland ayaa madasha ka jeediyay hadal garnaqsi ah, taasoo cusleysay in wadahadalada horey loogu sii amba-qaado, waqtiga oo is gurayna waxaa uu shirku ku soo idlaaday bilaa natiijo.

Madaxweynaha Somaliland ayaa dalbaday in ajandayaasha shirka lagu soo daro gabood faladii dhacay soddon sano ka hor iyo aqoonsiga Somaliland, hase yeeshee dhinayadii kale ayaa sheegay in loo baahan yahay in wixii dhacay ka hadalkeeda laga gudbo, bacdamaa ay kol hore ka garowday Dowladda Federaalka, waxaase mooddaa in si adag uu uga goys adeegay Madaxweyne Biixi.

Ismaaciil Cumar Geelle, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo intaasi ka dib hadalka qaatay ayaa ku dhawaaqay in wejiga hore ee shirka uu maanta intaasi ugu egyahay.

Ma cadda in wadahadalada ay maalinta berrito halkooda ka sii socon doonaan iyo in kale, balse madaxdii ka qaybgashay ayaa weli ku sugan Caasimadda Djibouti.

