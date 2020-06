Wadayaasha Mooto Bajaajta Guriceel oo Banaanbax dhigay

Inta badan Wadayaasha Bajaajta ka shaqeeya Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa maanta waxa ay dhigeen dibadbax Koban iyaga oo sidoo kale sameeyay Shaqa joojin.

Darawalada Bajaajta ayaa waxaa ay sheegeen inay ka cabanayaan cadaadis ay sheegeen in ay ku hayaan Ciidamada Booliska ee Degmada ka howlgala, iyaga oo baaq u diray Madaxda Sare ee Galmudug.

Qaar ka mid Bajaajleyda oo Warbaahinta la hadlay ayaa waxaa ay sheegeen in, iyaga oo si joogta ah u bixiya Canshuurta gaadiidka laga qaado hadana lagu hayo caga-jugleyn dheeri ah sida in loo diido in ay dadwaynaha ka qaadaan ama ku dajiyaan Laamiga , in laga furay daahyada iyo sameecadaha iyo in laga qaado ganaax ka bilaawda $20 oo aysan awood u laheyn in ay dhiibaan .

Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka degmada ay ku soo baxeen cabashada Bajaajleyda, iyaga oo u sheegay in wax laga qaban doonaan.

Maalmo ka hor ayay aheyd markii Wadayaasha mootooyinka Bajaajta ee Magaalada Cadaado ay dhigeen banaanbax, iyaga oo sheegay in lacago Canshuur dheeraad ah lagu soo kordhiyay.

