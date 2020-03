Tafaftiraha BBC oo ka hadlay joojinta Barnaamijkii Caawa & Caalamka

BBC ayaa is bedel ku samaynaysa qaybteeda dibadda la hadasha, taa oo dhabaha u xaareysa joojinta barnaamijyo muhiim ahaa, oo in muddo ahba ka bixi jiray idaacadda.

BBC ayaa barnaamijyadaasi ku bedeli doonto kuwo kale, iyadoo lala jaan-qaadayo is bedelka casriga ah ee teknoolojiyadda caalamka.

Barnaamijyada la joojiyay ayaa waxaa ka mid ah Barnaamijkii Caawa iyo Caalamka, ee habeen kasta (sagaalka caweysnimo) ka bixi jiray Laanta afka Somaliga ee BBC.

Laga bilaabo caawa ayaan BBC laga dhageysan doonin barnaamijkii hirgelay ee Caawa iyo Caalamka, kaasoo ay ku xirnaayeen inta badan dadka Soomaaliyeed, dal iyo dibadba.

Tafaftiraha Laanta afka Somaliga ee BBC, Muxudiin Axmed Rooble oo toddobadkan uun shaqada la wareegay ayaa bidhaamiyay in is bedelkan uu qayb ka yahay qorshe guud oo dib loogu qaabeynayo BBC-da, qaybteeda dibadda la hadasha, iyadoo oo la xirayo buu yiri barnaamijyo iyo idaacado tobanaan sano soo jiray, isagoo intaa ku daray in arrintaa ay barbar socoto BBC-da oo qorsheynaysa in ay soo kordhiso barnaamijyo kaloo cusub iyo hannaan isgaarsiineed oo la jaan-qaadaya buu yiri dunida casriga ah iyo horumarka dhanka teknoolojiyadda ee la gaaray.

Tafaftiraha ayaa xusay is bedelkan in uu sidoo kale saamayn doono laamaha kale ee BBC-da ee Afrika iyo caalamka kalaba la hadasha.

