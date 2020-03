Sheeko xiiso leh: Saynisyahan Soomaaliyeed oo ka bogsaday Coronavirus (Qaabkee ayuu uga bogsaday?)

Xasan Cabdi Dhoore oo ah Saynisyahan Soomaaliyeed, sidoo kalena ka mid ah Saynisyahanada Dalka Britain ee loo xil saaray inay baaritaan ku sameeyan caabuqa dilaaga ah ee COVID-19 ayuu isagii ku dhacay goor sii horeysay.

Saynisyahan Xasan Cabdi Dhoore oo iminka ka bogsaday xanuunkaasi ayaa sheegay in xanuunka uu dareemay isagoo goobtiisa shaqada joogga, ka dibna loo diray in uu hoygiisa aado.

“Waxaa jirta in anigoo shaqada joogga uu xanuunka i qabtay, ka bacdina guriga la ii soo diray, marka waxaa la qiyaasi karaa khataraha markaasi la dhihi karo way ka imaan karaan, waxay tahay shaqadeeda oo markaasi baaritaanka ka mida, midaasoo aad u hooseysa, laakiin tareenada iyo dadka badan oo ay saaran yihiin iyo basaska aan raaco, intaas ayay ka imaan kartaa. Marka in la qiyaaso oo halkaas ay ka timid in la dhaho maahanee, wax xaqiiqo ah oo halkaasuu iiga dhacay amaba uu iiga yimid ah ma jirto.” Ayuu yiri Xasan Cabdi Dhoore oo la hadlay BBC.

Ka dib markii lagu fasaxay oo aad guriga tagtay maxaad samaysay oo la weydiiyay ayuu yiri “Ka dib guriga ayaan imid, bahalka horta wuxuu leeyahay qufac qalalan oo waxba aysan soo raaceynin ayaa igu bilowday, marka gurigii ayaan aad ugu xunuunsaday, qandho deg deg ah ayaa ii timid, waxaa kaloo ii timid in naqusku uu i dhibo, marka gurigaan joogay oo isu karantiilay.”

Mar la weydiiyay inay jiraan dawooyin uu qaatay iyo nooca ay yihiinba ayuu ku jawaabay “Bahalkan wax dawo ah oo hadda soo baxay ma jiraan, bahalkan hadduu yimid, waa cusub yahay, waa cudur ugub ah oo adduunka ku cusub, marka in dawada la sameeyaa ama talaalka la sameeyaa waqti dheer bay qaadataa, ugu yaraan laba iyo toban bilood iyo wax ka badan, haddiiba ay soo deg degto. Marka wax dawo ah bahalkaanu maleh, keliya waxaa qofka la siiyaa kaalmaati, sida wax qandhada ka jebinaya, marka anigu waxaan qaadanayay markii hore laba Paracetamol oo min shan boqola (500mg) iyo Ibuprofin oo aan ku darsanayay iyo biyo badan ayaan cabayay. Marka wax dawo ah oo weli diyaar ah oo la isticmaalo ma jiraan.”

Su’aal xiiso laheyd oo la weydiiyay ayaa ahayd, waxa uu uga jawaabayo inay jiraan Soomaali badan, oo dhalanteed u haysta caabuqa saf marka ah ee COVID-19. Saynisyahanku wuxuu sheegay in cudurkan uu ka halis badan yahay, sida ay dadku u dhayalsanayan.

Wuxuu sheegay in uu la kulmo Soomaalida, marar badana uu isku dayo inuu ka wecyigeliyo halistiisa, inkastoo ay Soomaalidu yihiin dad Alle aaminsan, hadana ay lagama maarmaan tahay sida uu sheegay in laga feejignaado cudurkan.

“Waa la kulmaa Soomaalida, marar badana waan isku dayaa inaan u sheego oo wecyigeliyo, meelkastoo aan joognana marka hore dad Ilaahay aad u aaminsanaa nahay, taasoo aad u fiican, hadana inaan feejignaano oo is jirno, oo wixii markaas adduunka ku soo kordha aan la socono cudurkaanoo kale. Cudurkan waa cudur khatara oo dadku u dhimanayan, Talyaanigu ayaa aad adduunka uga naxsan yahay, Iran iyo Koonfurta Kuuriya. Waa cudur si fudud ku imaan kara adoo dhayalsanaya ama adoo dad ku dhex jira fududeysanaya, hadana waa cudur khatartiisa leh. Cudurkan waa cudur ugub ah oo aan la aqoon illaa iyo hadda. Dad da’ ah ama dad xanuunsan ayaa u dhinta, xitaa mararka qaarkood arrinta sidaasi maahanoo dad dhalinyaro ah oo fayow ayaa u dhimanaya. Dadka laga helay ee isbitaalada yaala oo aadan malayn karin, oo aan neefsan karin, qofka hadduu arko asagaaba layaab arki doono. Marka cudurkaanu waa cudur jira, waana in la iska jiraa.” Ayuu yiri Dhoore.

Cudurkan dheereeya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ku sii fidaya caalamka, iyadoo ay kordhayan dadka uu soo ridanayo iyo kuwa kale ee daqiiqad kasta u geeriyoonaya.

