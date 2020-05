Shariif Sheekh Axmed oo sheegay qalabka loogu talo galay Covid-19 Suuqyada in lagu kala iibsanaayo

Madaxweynihii hore ee Somaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay Suuqyada Magaalada Muqdisho in lagu kala iibsanaayo qalabka loogu talo galay Covid-19.

Qalabkaasi ayaa dowladda Federalka Somaliya waxaa ugu deeqay dowladda kala duwan oo soo gaarsiiyay, balse Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay Maamul xumo ka dhacday qalabkaasi inay sababtay in Suuqyada lagu kala iibsado.

“Waxa aan la soconaa in qalab badan oo dowlado kala duwan ay keeneen waxaa muuqata in aan loo adeegsan sidii loogu talagalay, waxaa kale oo naloo sheegay in suuqa lagu arkay, arrimahaas ma fiicno, amaanada in sida loo keenay loo guto ayaa la rabaa.” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG aheyd Shariif Sheekh Axmed.

Dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday isbitaalka Martiini oo lagu daaweeyo dadka uu soo rito cudurka safmarka ah ee Corona, wuxuuna tilmaamay in dad badan ay daryeel xumu ugu geeriyoodeen isbitaalkaas oo uu xusay in xaaladdiisu ay liidato.

Sidoo kale wuxuu ku baaqay in la’is kaashado, islamarkaana meel looga soo wada-jeeso dagaalka lagula jiro Covid-19.

“Waxa aan la soconaa Isbitaalka Martiini in dad badan xannaano xumo ugu dhinteen, xaaladdiisu aad u liitado, mas’uuliyad in aynu isi-saarno ayaa loo baahan yahay, dadkii wax usoo bartay in ay maalin waliba ka fikiraan dhaqaale waa ceyb”. ayuu markale yiri.

