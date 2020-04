Puntland oo Madaxda DFS uga digtay muddo kororsi

By

Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa ka hadlay aragtida Maamulka Puntland ay ka qabto dib u dhac ku yimaada qabsoomida Doorashada Soomaaliya sanadka 2021, maadaama ay jiraan kiisas la xariira Cudurka Coronavirus oo laga helay Soomaaliya.

Wasiir Dhabancad waxa uu sheegay in doorashada Soomaaliya ay tahay arrin dastuuri ah oo waajib ku ah inay qabtaan Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada, isla markaana aysan ogolaan doonin in, iyada oo marmarsiiyo laga dhiganaayo Cudurka COVID19 in doorashada dib loo dhigo.

Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku darey in haddii ay madaxda Dowladda ay isku dayaan inay sameeyaan muddo kororsi ah ay sababi karto in dalka ay ka dhacdo xasilooni darro iyo is qabsi siyaasadeed.

Sidoo kale Wasiir Dhabancad ayaa xusay, haddii xaaladda Coronavirus ee dalka noqoto mid ka sii darta loo baahan yahay in wadatashi laga yeesho, isla-markaana aysan Madaxda Dowladda iska qaadan go’aan, ay ku keli yihiin.

Inta badan siyaasiyiinta Soomaalida ayaa u hanqal taagaya in dalka ay ka dhacaan doorashooyin, iyada oo mararka qaar ay dalka ka jiraan xaalado daran oo ay ka mid tahay amni darro,hayeeshee Madaxda Dowladda Soomaaliya aysan siin wax jawaab ah.

Walaac badan ayaa jira oo ku aadan in hoggaanka DFS ay shaaciyaan dalka inaysan doorasho ka dhici karin, sidaasi awgeedna suuragal ay noqoto dib in loo dhigo doorashada.

