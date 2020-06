Muudey: Muqdisho ma aqbali doonto keyga anigaa leh, kaagana kula lihi

By

Siyaasiga Xasan Cabdulqaadir Muudey ayaa si adag kaga hadlay wararka sheegaya in xubnaha lagu wado Gobolka Banaadir inay ku metelaan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya, laga soo xuli doono qaybaha bulshada, kuwooda aan xitaa asal ahaan u dhalan Caasimadda Muqdisho.

Sabtidii ayaa waxaa suuqa soo galay warar sheegaya in Gobolka Banaadir uu markii ugu horeysay xubno ku yeelan doono Golaha Aqalka Sare, xubnahaas oo tiradooda lagu sheegay toddobo Senator.

Xasan Cabdulqaadir Muudey ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in dad aan ka soo jeedin Gobolka Banaadir marnaba ku meteli doonin Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya.

Qoraalka Muudey ayaa u qornaa sidatan:-

Banaadir waa magaalo la wada degan yahay, waase la kala leeyahay!

Maqaamka Banaadir ay yeelanayso lagalama tashanaayo niman ka yimid :- Gabiley, Garoowe, Caabudwaaq, Kismaayo iyo Ceel-barde.

Lama weydiin doono nin aan ka soo jeedin Banaadir aayaheeda, ma goyn karo maqaamkeeda, xaq uma lahan, waana riyo maalmeed kuwa ku haasaawaaya in maqaamka Muqdisho ay iyagu samayn karaan amaba samayn doonaan.

Sharci uma lahan nin deegaankii uu lahaa maamul iyo astaan u sameystay in uu warbaahinta ka yiraahdo dhaxalkii Muqdisho qaybteeda wax ku leeyahay.

Dastuurka Ku-meel-gaarka ee noo yaala xitaa waxaa ka weyn jiritaanka dadkii lahaa dhulkan ee dulqaadnimada ku aqbalay in umadda Soomaaliyeed leyskugu keeno, ee ogolaaday in keligood canshuur laga qaado, ee ogolaaday in ganacsigooda wixii laga canshuuro lagu dhiso Gobollada Dalka.

Muqdisho waa nool yihiin dadkii lahaa, waana meel ku caan ah in laga muujiyo midnimada Soomaaliyeed in ay muqaddas tahay, waa goobtii ogolaatay wadajirka iyo wada noolaashaha dhammaan shacabka Soomaaliyeed, waa goobta keliya ee aan laheyn in muwaadin Soomaaliyeed lagu heyb sooco.

Banaadir waa magaalo ka ilbaxsan magalooyinka kale ee dalka ee dadkeeduna aaminsan yihiin jiritaanka dowladnimada Soomaaliyeed.

Muqdisho ma aqbali doonto keyga anigaa leh, kaagana kula lihi, waana muhiim in aan fahamkaa ay wada yeeshaan dallaaleyda rabta in ay wax duudsiiso dad soo jeeda.

