Madaxweyne Qoorqoor mala adeegsaday mise waa uu is xilqaamay?

Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Madaxweynaha Galmudug ayaa si weyn uga feejigan inaanu noqon dhabihii ay Dowladda Federaalka ku gaari laheyd Maamulada Puntland & Jubbaland.

Jubbaland & Puntland ayaa horseeday fashilka ku yimid Shirkii Amniga Qaranka, ee lagu waday in Axadii uu Magaalada Muqdisho uga furmo Madaxda Dowladda Federaalka, Maamul Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.

Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) oo qaatay go’aan nabadoonimo ah ayaa Madaxda Puntland, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbalandba ku qanciyay inay shir deg deg ahi isugu yimaadaan Magaalada Dhuusamareeb, si ay uga arrinsadaan masiirka dalka.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Madaxweynaha Galmudug uu is xilqaamay, ka dib weji gabixii Dowladda Federaalka ka soo wajahay inaanay ka miro-dhalin qabsoomidda Shirka Amniga Qaranka, oo ay u qorsheysay in Magaalada Muqdisho uu ka socdo 5-taa illaa 8-da bishan.

Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa Dhacdo.com u sheegay in Villa Somalia ay geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay, sidii Madaxda Maamul Goboleedyada, ay ku kala aragtida duwan yihiin siyaasadda dalka uga soo qaybgelin laheyd Shirka Amniga Qaranka, balse ay iska diideen, iyagoo markaasi Dowladda Federaalka ku eedeynaya inay si cad u jebisay qodobo dastuuri ah.

Madaxda Qaranka ee keebla-yaruurka ku noqday Qasriga Villa Somalia ayay neef weyn ka soo fuqday, ka dib soo ifbixiddii doorka dhexdhexaadnimo uu Madaxweyne Qoorqoor ka cayaarayo isu keenista labada dhinac.

Inkastoo Maamulka Qoorqoor si dhow loola xiriiriyo Villa Somalia, hadana waxaa la leeyahay waxaa uu diyaar u yahay in Maamul Goboleedyada, ay is diidan yihiin Villa Somalia uu ula macaamilo, ka Madaxweyne Galmudug ahaan, waxaana la fahamsan yahay billihii ugu dambeeyay in Madaxweynuhu uu xiriir wanaagsani la yeeshay Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. Qoorqoor ayaa billihii May iyo June juhdi lixaad lihi ku bixiyay, sidii uu Puntland ugala shaqayn lahaa Gaalkacyo oo xasiloon, taa oo calaamad u noqotay is bedelka amni ee xilligan laga dareemay Xarunta Gobolka Mudug ee Magaalada Gaalkacyo. Haddii Deni uu aqbalo doorka isu soo dhaweynta ee Madaxweyne Qoorqoor uu hormuudka ka yahay ayaa waxaa markaasi la leeyahay Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam, waxaan jiri doonin meel uu uga haro Madaxweyne Deni.

Waxaa jira warar sheegaya in shirka maalinta Khamiista, ay Madaxda Maamul Goboleedyada ku yeelan doonaan Magaalada Dhuusamareeb ay u badan tahay in dhinacyadu, ay markaan isu aragti ka noqdaan aadista Magaalada Muqdisho, waxaana suurtagal tahay in Madaxda Jubbaland iyo Puntland ay wa-xoogaa ka soo dabcaan mowqifkoodii, ay markii hore kaga dhiidhinayeen ka qaybgalka shirka la doonayo in lagu qabto Aqalka Madaxtooyada ee dalka looga arrimiyo.

Si kastaba ha-ahaatee, haddii Madaxweyne Qoorqoor uu ku guuleysto isu keenista labada daraf, waxaa ay xoojin doontaa aragtida wanaagsan ee ay dadku xilligan ka haystaan, ka dib socdaalkiisii ballaarnaa ee nabadda la xiriiray, kuna maraayay deegaanada Galmudug.

Qoorqoor ayaa la dhihi karaa waxaa uu la yimid wax mucjiso ah, bacdamaa uu muddo kooban ku mideeyay Galmudug-tii horaan kala qaybsaneyd, taa oo ay qayb weyn ka yihiin Golihiisa Wasiirada ee barbar socda, isla-markaana sida hagar la’aaneyd ugala shaqeeyay Galmudug oo mida.

