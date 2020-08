Madaxda ku sugan Dhuusamareeb oo xalay kulmay (SAWIRRO)

Madaxda ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ayaa saqdii dhexe ee xalay kulan horudhac u ah Shirka Dhuusamareeb 3 ku yeeshay Xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Magaalada Dhuusamareeb.

Shirkan ayaa waxaa shir guddoominayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ka qaybgalay Madaxweyne-yaasha Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho.

Wararka ayaa sheegaya in kulanka looga hadlay caga-jiidka ee Shirka Dhuusamareeb 3 ka muujinayaan Madaxda Dowlad Goboleedyada Jubbaland iyo Puntland.

Puntland ayaa soo saartay Warsaxaafadeed ay shuruud kaga dhigtay, sida keliya ee ay kaga qaybgeli karto Shirka Dhuusamareeb 3, oo ah in la helo cid damaanad qaadi karta inay dhaqangalaan waxyaabihii lagu heshiiyay.

Puntland ayaa Warsaxaafadeedka ku sheegtay inay muhiim tahay inay wadahadlaan Madaxda Dowladda iyo kuwa Dowladda Federaalka, hadana ay lagama maarmaan tahay in la helo cid damaanad qaadeysa wixii lagu heshiiyay inay dhaqangalayan. Puntland ayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeysay inuu Golaha Shacabka u adeegsaday sifo aan sharci ahayn in lagu rido Ra’iisal Wasaarihii Xukuumadda, Xasan Cali Khayre. Waxay sidoo kale sheegtay in Madaxweynuhu muujiyay inaanay waxba ka soo bixin Shirarkii Dhuusamareeb 1 iyo 2. Warsaxaafadeedka ayay Puntland ku sheegtay inay mid muhiima u aragto in Beesha Caalamka laga soo qaybgeliyo Shirka Dhuusamareeb 3, si ay u damaanad qaaddo inay dhaqangalaan wixii lagu heshiiyay.

Shirka Dhuusamareeb 3 oo ay gadaal ka riixeyso Beesha Caalamka ayay tahay in looga hadlo arrimaha doorashooyinka ee dalka, heshiisna laga gaaro nooc uun doorasho oo dalka ka qabsoomi karta 2020/21.

