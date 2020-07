Madasha Xisbiyada oo Madaxweyne Farmaajo ku eedeysay inuu qalalaase abuurayo

Madasha Xisbiyada Qaran ayaa waxay war ka soo saartay tallaabadii uu maanta Golaha Shacabka uu kalsoonida ugala noqday Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre.

Madasha Xisbiyada ayaa warka ku sheegtay in kalsooni kala noqoshada Golaha Fulinta, ay u aragto mid lagu carqaladeynayo, laguna burburinayo go’aanadii ka soo baxay wada-hadaladii Magaalada Dhuusamareeb, isla-markaana ay tahay mid loogu gogol xaarayo muddo kororsi.

Madasha Xisbiyada waxay sheegtay inay ka xun tahay xilligan oo waqti kala guur uu dalka ku jiro in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hormuud ka noqdo waxa ay ugu yeertay qalalaase siyaasadeed, oo ay adag tahay in laga gudbo.

Qoraalka ayaa lagu sheegay in Madasha Xisbiyada Qaran ay ku baaqeyso in la ilaaliyo is fahamka siyaasadeed ee bilowga ah, isla-markaana laga fogaado wax kasta oo keeni kara qalalaase siyaasadeed iyo in doorashada waqtigeedii ku dhacdo, oo aysan dhaafin muddo xileedkeedii dastuuriga ahaa.

Akhriso warka Madasha Xisbiyada Qaran

