Lafta-gareen oo is bedel layaab leh ka sameeyay Madaxtooyada Baydhabo

Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen), Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ayaa is bedel hadalhayn badan dhaliyay ka hirgeliyay Aqalka Madaxtooyada Koonfur Galbeed ee Magaalada Baydhabo.

Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa meesha ka saaray afka (Maayga) oo inta badan looga hadli jiray Madaxtooyada Koonfur Galbeed, tanina waxay qayb ka tahay is bedelkiisii uu ku yimid Madaxtooyada looga arrimiyo maamulkaasi.

Dadka ku dhaqan saddexda gobol ee Koonfur Galbeed ayaa la tilmaamaa in boqolkiiba sagaashan (90%) ay ku hadlaan afka Maayga, taasoo lafdhabar u ahayd in Madaxooyada Baydhabo lagu wada sheekeysto afkaasi, ka hor Madaxweynaha haataan talada maamulkaasi haya, waxaa xusid mudan in inta badan Shaqaalaha Madaxtooyada Koonfur Galbeed oo dadka deegaanka u badnaa ayaa iminka mooddaa in la dhalinrogay.

Xafiiska Madaxweynaha ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeysay ku soo badanayay qurbajoog, intooda badan ka soo kala jeeda Gobolada Gedo iyo Galgaduud, waana reer abtiyaasha Madaxweynaha Koonfur Galbeed.

Salguurinta afkii Maayga ee Madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa loo aaneynaya reer abtiyaasha Hoggaamiyaha Koonfur Galbeed, oo ku xoogeysanaya Xarunta Madaxtooyada Baydhabo.

Sida is bedelkan mugga leh looga dareemay Dhismaha Xarunta Madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaad ka garan kartaa in markii ugu horeysay Beesha Mareexaan xubin baarlamaan ku yeelatay Baarlamaanka Labaad ee Koonfur Galbeed, kaasoo uuna ku metelo Xildhibaan Abshir Diiriye Nuur.

Waxaa xusid mudan mudadii uu Shariif Xasan Sheekh Aadan, ku magacawnaa Madaxweynaha Koonfur Galbeed in beeshaasi uu wax xubin ah uga diiday Labada Gole ee maamulkaasi (Baarlamaanka & Golaha Wasiiradaba). Waxaa la xusuustaa in uu ka horjoogsaday dadka beeshaasi ka soo jeeda in qaab shaqaaleysiin ahi xitaa looga hawlgeliyo Xafiisyada Maamulka, oo midda Madaxtooyada ugu horeyso.

16 bilood oo xafiiska uu jooggo Madaxweyne Lafta-gareen ayaa waxaa gaabis ku yimid dhaqdhaqaaqii xooganaa ee ka jiray Magaalada Baydhabo, ka dib markii Saraakiisha Madaxtooyada ay quful saareen dhakhligii ka bixi jiray khasnadda Madaxtooyada, xilli uu xoogeedu ku tiirsanaa dhaqdhaqaaqii magaalada.

Kolka ay Wariye-yaasha Magaalada Baydhabo qalin daarayaan is bedelkan Madaxtooyada Koonfur Galbeed ka jira ayaa waxay ku hadal qabsadaan in dhaqaalihii reer Koonfur Galbeed loo keli yeelay inay ku intifaacaan dad aan deegaanka ahayn.

Waa markii ugu horeysay oo beesha Madaxweyne Farmaajo ay si fir fircoon uga soo dhex muuqato Madaxtooyada Koonfur Galbeed, iyadoona mustaqbalka dhow ee yoolka beeshaasi uu yahay in markii ugu horeysay ay xubno ku yeelato Golaha Wasiirada, kolka Madaxweyne Lafta-gareen uu is bedel ku sameeyo Golihiisa Wasiirada.

