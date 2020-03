The Halo Trust oo ku fashilmatay in xabsiga lagu sii hayo Wariye Saciid Yare

By

The Halo Trust oo ku fashilmatay in xabsiga lagu sii hayo Wariye...

Wariye Saciid Cismaan Gabeyre (Saciid Yare) oo ka mid ah Wariye-yaasha ka hawlgala Gobolada Dhexe ayaa maanta dib u helay xoriyadiisa, ka dib markii uu tan iyo Arbacadii ku xirnaa Saldhiga Booliska Guriceel.

Xariga Wariyaha ayaa yimid markii looga yeeray Saldhiga Booliska Guriceel, ka dib markii uu tageyna loo sheegay in uu xarig yahay, isagoo lagu haystay war qoraala oo uu saaxiibadii kula wadaagay bartiisa Facebook.

Qoraalkan oo ku saabsanaa sida Shaqaalaha Ingiriiska u dhashay ee ka hawlgala Hay’adda The Halo Trust ee fadhigeedu yahay Magaalada Guriceel, ay u saamayn karaan dadka deegaanka, maadaama Galmudug aynaan haysan qalabka lagu baaro, laguna ogaado caabuqa Coronavirus, haddii Ingiriiiska uu ka mid yahay dalalka uu aadka ugu sii faafayo caabuqaasi.

Taliyaha Saldhiga Booliska Guriceel, Daahir Faarax Axmed oo Wariyaha ugu yeeray saldhiga ayaa u sheegay in ay ku dhegan tahay Hay’adda The Halo Trust, sababo ku aadan qoraalkii uu Facebook ku daabacay.

Wararka ayaa sheegaya in ashtakada ka dhanka Wariyaha uu saldhiga soo gaarsiiyay Kuusow Maxamed Geedi, Madaxa Hay’adda The Halo Trust ee Xafiiskeeda Guriceel.

Faadumo Cabdi Cali oo ay ehel yihiin Wariyaha ayaa sheegtay in tan iyo Arbacadii aan Wariyaha la soo taagin wax maxkamad ah, taasoo liddi ku ah bay tiri Dastuurka Dalka.

Faadumo Cabdi ayaa Dhacdo.com u sheegtay in Taliyaha Saldhiga ay ugu yeereen in ninka Wariyaha ahi maxkamad la soo taaggo, ayna cadeeyaan kiiska lagu haysto, haddii kalena ay isaga iyo Madaxda The Halo Trust-ba ay sharciga la tiigsan doonaan.

Waxa ay intaa ku dartay in Taliyuhu uu laaluush ku qaatay, sidii uu xabsiga ugu sii hayn lahaa Wariye Saciid Yare, xilli uu sharcigu dhigayo bay tiri inaanan muwaadinka xabsiga laga sii hayn karin, iyadoo aan maxkamad xukumin.

Waxa kaloo ay sheegtay in laaluush qaadashada ay tahay wax aan bannaanayn, isla-markaana aan Wariyaha lagu xiri karin wax aan xarigba gelin, qoraalkiisuna uu la xiriiray uun ka feejignaanta COVID-19.

Ugu dambeen waxay sheegtay in Taliyaha iyo Madaxda The Halo Trust-ba ay maanta dib u soo sii dayeen Wariyaha, ka dib markii ay ugu hanjabeen in ay dacwad ka gudbin doonaan.

Wariye Saciid Yare oo in muddo ahba ka hawlgalayay Gobolka Galgaduud ayaa xilligan la shaqaynayay warbaahin ay Dhacdo.com ka mid tahay.

Somaliya ayaa ka mid ah dalalka ugu halista badan dunida ee Wariye uu ka hawlgalo, iyadoo loogu gaysto handadaad/cago jugleen, xarig iyo dilba, waana sifooyin dhammaantoodba khilaafsan qaanuunka caalamiga ah iyo midka dalkeenaba.

Nagala soo xiriir dhacdo@gmail.com