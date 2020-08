Gudoomiyaha Sh/hoose oo si shaki abuuray uga hadlay kiiska Macalin Bilaal

By

Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose, Ibraahim Aadan Cali (Najax) ayaa si shaki abuuray uga hadlay xariga Macalin Cabdikariin Bilaal Xaaji Cabdullaahi, oo loo yaqaano (Macalin B).

Macalin Cabdikariin Bilaal oo ahaa maamule iyo macalin dhigga maadada xisaabta ayaa waxay qoyskiisu sheegeen in uu xiran yahay muddo sideed bilood ah. Qoyskiisa oo Axadii la hadlay Shabelletv ayaa waxay sheegeen in uu u xiranyahay oo loo haysto boqol iyo labaatan kun oo lacagta Mareykanka ah ($120,000), sababo ku aadan isagoo dad is heystay uu qaab maslaxa ahi u kala dhexgalay.

Qoyskiisa maysan sheegin halka uu ku xiranyahay Macalin B iyo weliba cidda uu u xiranyahay, marka laga soo taggo in loo haysto lacagtaasi mooyee.

Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxaa uu ku sheegay inaanu iyagu u xirnayn Macalinka.

Gudoomiyaha ayaa qoraalka ku sheegay inuu cadeynayo inaanu Macalin B u xirnayn dowladda, balse uu u xiran yahay Ururka Al Shabaab ee maamula qaybo ka mida Gobolka Shabellaha Hoose.

“Ka dib markaan xiriiro kala duwan la sameeyay Saldhigyada Booliska ee Degmooyinka Gobolka Shabellaha Hoose iyo qoyska Macalin Cabdikariin Bilaal, isla-markaaana aan daba-gal ku sameeyay warbixinta uu tabiyay mid ka mid ah Telefeshinada dalka ee aheyd in Cabdikariiin Bilaaal uu ku xiran yahay Gobolka Shabellaha Hoose, iyadoo qoyska Macalinka ay muujiyeen in ku takri-fal lagu sameeyay Cabdikariin Bilaaal, waxaan cadeyneynaa in gacanta dowladda uusan ku jirin Cabdikariin, balse uu u xiranyahay maleeshiyadda Shabaab ee qaybo ka mid ah gobolka Ku dhuumaaleysta.” Ayuu yiri Gudoomiye Najax.

Arrinta shakiga abuurtay ayaa ah inaanay qoyska Macalin B sheegin goobta uu ku xiranyahay aabahood, dabcan haddii uu u xirnaan lahaa Shabaabkana aysan uga hadli lahayn sida dareenka ku dheehanyahay, ee ay xarigiisa kaga falceliyeen, inkastoo Shabelletv ay xigaal la’aan ugu warantay in Macalinku ku xiranyahay xabsi ku yaala Gobolka Shabellaha Hoose, oo intiisa badan uu Maamulka Koonfur Galbeed maamulo.

Dadka wax ku qora barraha bulshada ayaa wax loo qaateen ah ku sheegay, marka la dhuuxo macnaha warka ka soo yeeray Gudoomiye Najax inay suurtagal tahay inuu wax ka ogyahay xariga ninka Macalinka ah, taasina ay tahay midda shakiga ku dhalisay bulshada qaybteeda.

Macalin B oo nin da’ ah ayaa tan iyo xilligii berri-samaadka wax ka dhigayay iskuulada dalka qaarkood, iyadoo uu wax soo baray kumanaan arday ah, kuwaa oo maanta dal iyo dibadba ku kala sugan, isla-markaana uu yahay nin si weyn looga garanayo Gobolada Koonfurta. Qoyskiisa waxay umadda Soomaaliyeed ee Muslimiinta ah ka codsadeen in laga gacan-siiyo, sidii uu dib xorriyadiiisa ugu heli lahaa aabahood.

