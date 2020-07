Goobjooge-yaal ka hadlay ismiidaamintii uu Taliyaha Xoogga Dalka ka badbaaday

Goobjooge-yaal ku sugnaa halka lagu bartilmaameedsaday kolonyadii uu maanta la socday Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Odawaa Yuusuf Raage ayaa ka hadlay weerarkaasi.

Nin la socday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa kolonyadii Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka uu la socday ku bartilmaameedsaday inta u dhaxeyso Isbitaalka Xoogga iyo Isgoyska Tarabuunka. Weerarka ayaa dhacay, xilli Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka uu ka yimid dhinaca Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga.

Goobjooge ayaa sheegay in nin la socday gaari laga soo buuxiyay waxaha qarxa, oo markaasi Parking ku jiray uu isu qarxiyay kolonyadii uu Taliyaha la socday, ka dib markii ay ku soo dhawaadeen.

Waxa kaloo uu sheegay in Taliyaha iyo ilaaladiisiiba ay ka badbaadeen weerarkaasi, marka laga soo taggo dhaawacyo fudud oo ka soo gaaray ilaaladiisii. Goobjoogahan oo magaciisa ka gaabsaday ayaa intaa ku daray in goobta lagu arkay meydadka laba qof, oo midi uu ahaa ninkii is qarxisay. Dhammaanba dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi ayuu sheegay in loo qaaday goobaha caafimaadka.

Goobjooge kale ayaa VOA u sheegay in gaariga weerarka lagu fuliyay in si kedis ahayd loogu soo leexiyay kolonyadii uu la socday Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka. Goobjoogaha ayaa tibaaxay inuu arkay gaarigii uu Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka la socday oo afka hore ka burburay, qiiq ka baxaya iyo Taliyaha oo sida uu sheegay inuu arkay, isagoo gaariga ka degaaya oo bad-qaba.

Mar la weydiiyay sida uu jewiga goobta ahaa, ka dib qaraxaasi ayuu sheegay in jewiga uu ahaa mid uu hareeyay rasaas ay dhawr jiho u furayeen ilaaladii la socotay Taliyaha.

Goobjooge mar sii horeysay la hadlay Warbaahinta gudaha ayaa sheegay inuu arkay meydadka laba qof iyo dhaawacyada saddex iyo toban qof oo kale. Saddex ka mida dhaawacyada ayuu sheegay inay ahaayeen ilaaladii uu watay Taliyaha.

General Odawaa Yuusuf Raage, Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in uu ka badbaaday weerarkaasi, isla-markaana uu dhaawac ka soo gaaray laba ka mida ilaaladiisa.

Tan iyo toddobaadkii hore ayaa waxaa Magaalada Muqdisho ku soo badanayay qaraxyada, waana ismiidaamintii labaad oo Caasimadda Muqdisho ka dhacda muddo sagaal maalmood ah.

