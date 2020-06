Farmaajo oo dib u bilaabay khudbadiisa Baarlamaanka (SAWIRRO)

Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya ayaa awooday in uu dib u bilaabo khudbaddii uu ugu talagalay in uu u jeediyo Xildhibaanada Labada Aqal.

Madaxweynaha ayaa si lama fillaan ahayd loogu ooriyay, kadib markii uu bilaabay khudbadda uu ugu talagalay furitaanka Kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka Somaliya. Shahaadaha sida tooska ah u soo tebinaya kulanka ayaa waxaa laga arkay buuq hareerayay Xarunta Golaha Shacabka ee Villa Hargeisa, oo uu kulanka ka socdo, wax yar uun ka dib markii uu khudbadda bilaabay Madaxweynuhu. Guddiga Anshaxa Baarlamaanka ayaa isku dayay in ay xakameeyan Xildhibaanadii buuqa iyo sawaxanka ka waday goobta, balse maynaan suurtaglin in ay xakameeyan.

Guddoonka Baarlamaanka ayaa markii dambe Xildhibaanada ka dalbaday in ay buuqa joojiyan, taasoo dhabaha u xaartay in Madaxweynaha uu dib u bilaabo khudbad jeedintiisa.

Taageere-yaasha Madaxweynaha ayaa dhinacooda sacab ku soo dhaweeyay markii uu khudbadda dib u bilaabay.

Madaxweynaha ayaa is dultaagay qodobkii laga dhursugaayay ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka dalka, waxaana uu sheegay in ay dowladiisa ka go’an tahay in dalka ka dhacdo doorasho ku qabsoomta waqtigeeda, waxa uu intaa ku daray in Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumadiisaba ay arrintaasi xaqiijiyeen toddobadkii hore.

Khudbadda Madaxweynaha ayaa weli si toos ah uga socota Xarunta Golaha Shacabka oo ku dhex taala Villa Hargeisa ee Magaalada Muqdisho, waxaana si toos ah u tebineysa Warbaahinta Qaranka.

Nagala soo xiriir dhacdo@gmail.com