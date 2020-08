Dowladda Somaliya oo looga digay halis amni billaha soo socda

By

Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA) General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare ayaa waxa uu ka dhawaajiyay halis amni oo dalka ku soo wajahan billaha soo socda.

Taliyihii hore ee NISA oo la hadlay BBC, waxna laga weydiiyay waxa keenay soo laba kaclaynta weerarada Al Shabaab ka gaysaneyso Magaalada Muqdisho ayaa marka hore sheegay inay ku timid Dowladda Somaliya, oo ka gaabisay dagaalkii lagula jiray mintidiinta Al Shabaab, taasoo Shabaabka fursad u siisay inay weeraro ka fuliyan Caasimadda Muqdisho.

Arrinta labaad ayuu ku sheegay si kasta oo Shabaabka culeys looga dhex saaro gudaha Magaalada Muqdisho, ay Shabaabku awoodaan inay bedelaan qidadda dagaalka. Daruufaha siyaasadeed ee jira ayuu sheegay inay iyana qayb yihiin soo laba kaclaynta weerarada Al Shabaab.

Mar la weydiiyay in billihii hore ee sanadkan uu wanaagsanaa amniga Muqdisho, waxa hadda iska bedelay in qaraxyada soo kordhaan ayuu sheegay in lixdii bilood ee hore ee sanadkan la dadaalay, balse aanu jirin qorshe istiraatiiji oo dhameystiran, marba haddii uu cadowga weli haysto dhulkii uu ka arriminaayay, isla-markaana uu weli qaadayo canshuurtii uu magaalada ka qaadayay, hubkii uu ku dagaal galaayayna uu haysto.

General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare ayaa xusay in Shabaabka uu hoggaanka u hayo hawlgalada dalka, xilligii ay doonaana ay weerar qaadaan, nooc kastaba oo weerar ay fulinayan.

Sidoo kale waxaa uu Dowladda Federaalka kula taliyay in amniga iyo siyaasadda la kala saaro, isla-markaana aan culeyska uun la saarin arrimaha siyaasadda, oo amnigana si gooni ah wax looga qabto.

General Cabdiraxmaan Tuuryare oo hadlayay ayaa yiri “Waxaa aad u muhiima dowladdu gacan inay doorasho iyo wadahadal siyaasadeed looga shaqeeyo, gacana nimankii lagu raacadeysto. Haddii nimanka aan la raacadeysan inta iska daba wareeggaan lagu jiro magaalooyin badan ayay soo qabsanayaan, Xamar ayay ku soo uruurayaan, dowladahana ayagaa rida nimankan, ogaada.”

General Tuuryare ayaa dowladda uga digay inay is dhigato lixda bilood ee soo socota, oo sida uu sheegay ay kordhi doonaan weerarada maleeshiyada Al Shabaab.

“Aniga illaa afar dowladood ayaan la soo shaqeeyay illaa Cabdullaahi Yuusuf, dowlad kasta marka xilligeedu dhammaan rabo weerarada iyo hawlgalada ay fulinayaan waa ka badan yihiin marka hore. Marka Lixda bilood ee soo socota aad bay khatar u tahay in muddo ah bay isu diyaarinayeen, oo anagu u qabnay inaan ka reynay, maadaama aysan wax dhaceynin.” Ayuu yiri General Tuuryare.

General Tuuryare ayaa intaa ku daray “Kalsoonida dadka in la soo celiyo weeye, dadka waa in la wecyigeliyo oo dadka iyo ciidamada la isku xiro. Xuquuqdii xorriyadda in dowladdu ka qaadeyso ay tuhunsan yihiin, kuwaan kalana ay xuquuqdii nafta ka qaadayaan, laba xuquuqaa qofkii ka maqnaaneyso, marka dowladda amniga ilaalineysa inaysan dadka xuquuqdooda siyaasiga uga baqin amniga, muhiim bay u tahay ayada.”

Nagala soo xiriir dhacdo@gmail.com