Dowladda oo gargaarkii ugu horeysay geysay Magaalada Cadaado (SAWIRRO)

Dowladda Federaalka ayaa si deg deg ah uga jawaabtay xaaladda adag ee laga soo wariyay Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud, iyadoona galabta geysay gargaarkii ugu horeeyay.

Isniintii ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in Magaalada Cadaado ay ku dhinteen dad lagu arkay calaamadaha lagu garto xanuunka COVID-19, isla-markaana ay jiraan dad fara-badan oo xanuunka la rumeysan yahay in ay kula nool yihiin magaaladaasi. Agaasimaha Guud ee Isbitaalka Cadaado, Dr. Cabdirisaaq Cabdullaahi Qaarey ayaa xaqiijiyay in Magaalada Cadaado lagu arkay dad fara-badan oo qaba calaamadaha lagu garto cudursidaha COVID-19, ee uu keeno Coronavirus. Waxaa uu sheegay in labadii toddobad ay aad u soo kordheen dadka ka cabanaya hargab, qandho, madax xanuun daran, urka, dhadhanka oo ka tagay iyo naqaska oo ku dhegaya. Dhakhtarka ayaa intaa ku daray in dhibaatada ay ka taagan tahay Cadaado oo aanu oolin qalabka dadka looga baaro xanuunka iyo Oxygen-ka naqaska dadka siiya, taasina ay kala siman yihiin Galmudug inteeda kale.

Diyaarad siday agab caafimaad ayaa gelinkii dambe ee maanta ka degatay Garoonka Cadaado, xilli ay la socdeen dhakhaatiir caafimaad, oo hawlo baaritaan ay dowladda ugu dirtay magaaladaasi.

Dhakhaatiirta ayaa waxay hawshoodu tahay inay soo xaqiijiyaan in xanuunka uu gaaray Magaalada Cadaado iyo in kale.

Dadka xanuunka kula talaacalaya Magaalada Cadaado ayaa lagu wadaa in dheecaano laga soo qaado, si hadhow loogu baaro Xarunta Shaybaarka Qaranka ee Magaalada Muqdisho.

Agabka maanta la geeyay Magaalada Cadaado ayaa isugu jiray afuufka afka iyo sanka lagu xirto, gacmo gashiga, sariiro, qalabka dadka naqaska siiya iyo agab kale, waxaana lagu wareejiyay Gudoomiyaha Degmada Cadaado, Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootoole.

Gudoomiyaha oo agabka kula wareegay Garoonka Cadaado ayaa Dowladda Federaalka kaga mahadceliyay sida deg deg ahi, ay uga soo jawaabtay xaaladda ku soo korodhay Cadaado.

