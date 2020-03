Cali Dhuux oo ka shaqeeyay in dhalinyarada ka soo muuqdaan Baarlamaanka Koonfur Galbeed

Cali Dhuux Maxamed, Wasiirka Dhalinta & Cayaaraha Koonfur Galbeed ayaa noqday maskaxdii ka dambeysay in dhalinyarada si hufan uga soo muuqato Baarlamaanka Labaad ee Koonfur Galbeed.

Guddiga Farsamada ee Soo Xulista Xildhibaanada Baarlamaanka Labaad Koonfur Galbeed ayaa maanta Magaalada Baydhabo ku soo bandhigay liis ay ku qoran yihiin magacyada xubnaha cusub ee Baarlamaanka.

Xildhibaanada Baarlamaanka Labaad ee Koonfur Galbeed oo kooban 95 Xildhibaano ayaa waxaa ku dhawaaqay Gudoomiyaha Guddiga Farsamada, Maxamed Keerow Maxamed.

Xildhibaanadu waxa ay u badan yihiin wejiyo cusub, boqolkiiba toddobaatan-na (70%) waxaa la sheegay in ay yihiin dhalinta dalka gudahiisa wax ku baratay.

Maxamed Cabulqaadir oo ka mid ah Shaqaalaha Madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa Wasiir Cali Dhuux ku ammaanay in geed gaaban iyo mid dheerba uu u fuulay, sidii ay dhalintu ugu badnaan laheyd Baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed.

“Malaaqyada ayuu mid mid ula fariistay, wuxuuna ka codsaday in Xildhibaanada ay keeni doonaan ay noqdaan kuwa dhalinyaro ah, sababtoo ah dhalinyarada ayuu aaminsan yahay inay is bedel keeni karaan.” Ayuu yiri Maxamed Cabdulqaadir.

Waxa kaloo uu yiri “Wasiir Cali Dhuux wuxuu u cararayay in is bedel dhab ah laga sameeyo Koonfur Galbeed, maantana way muuqataa in hadafkiisii uu ka miro dhaliyay.”

Maxamed Cabdulqaadir oo taageeray is bedelkan ka hana qaaday Baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa dhanka kale Xildhibaanada dhalinyarada ah ugu baaqay in ay dadkooda ku hoggaamiyaan is bedel wanaagsan oo guuleysta.

“Waan soo dhaweynaya in markaan fursad la siiyo dhalinyarada reer Koonfur Galbeed, iyagana waxaa laga rabaa in is bedelkii looga baahnaa ay ku hoggaamiyaan Koonfur Galbeed Somaliya.” Ayuu yiri Maxamed Cabdulqaadir oo warkan ku sheegay qoraal uu saaxiibadii kula wadaagay bartiisa Facebook.

Wasiir Cali Dhuux oo isna hadlay ayaa Madaxweyne Lafta-gareen ku ammaanay in uu Wasaaradiisa kala shaqeeyay aragtidiisii ahayd in Maamulka Koonfur Galbeed uu yeesho aqoonyaho wiilal iyo hablaba leh, si horumarka maamulka uga qayb qaataan.

“Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Somaliya, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed waxaan ku ammaanaya sida uu iigala shaqeeyay aragtideedii ahayd in Koonfur Galbeed ay yeelato aqoonyahano isugu jira wiilal iyo gabdhaba, si ay uga qayb qaataan horumarka Koonfur Galbeed.” Ayuu yiri Cali Dhuux.

Xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa waxay dooran doonaan guddoon dhexdooda ah, oo ka shaqeeya Doorashooyinka Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Kuxigeenadiisa.

Nagala soo xiriir dhacdo@gmail.com