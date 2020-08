Beesha Caalamka oo dhaliishay Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal

Saaxiibada caalamiga ee Somaliya ayaa walaac ka muujiyay wixii maanta ka dhacay Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho, ee la xiriiray tallaabadii ay Xildhibaanada Golaha Shacabka ku hor istaageen akhrinta 1aad in la marsiiyo Hindise Sharciyeedka Dembiyada Galmada.

Xildhibaanada Golaha Shacabka oo kulankan ku yeeshay Xarunta Villa Hargeisa ee Magaalada Muqdisho ayaa waxay si adag uga horyimaadeen inay akhrinta 1aad marsiiyaan Hindise Sharciyeedkan. Xildhibaanada oo qaarkood goobta ka hadlay ayaa sheegay in sharcigan uu si cad uga horimaanayo Shareecada Islaamka, sidaasi daraadeedna aysan diyaarba u ahayn inay akhrinta 1aad marsiiyaan, iyagoona soo jeediyay in dib loo celiyo. Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey, Gudoomiye Kuxigeenka 1aad ee Golaha Shacabka ayaa intaasi ka dib Xildhibaanada u soo bandhigay inay u codeeyaan in ajandaha laga saaro Hindise Sharciyeedkan iyo in kale, waxayna badankooda isu raaceen in laga saaro.

Qoraal lagu daabacay barta Xafiiska Qaramada Midoobey ku leeyahay Twitter-ka ayaa lagu sheegay in Beesha Caalamka ka walaacsan tahay Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo isku dayaaya in miiska la soo saaro Hindise Sharciyeed aan ahayn midkii maanta dib loo celiyay.

“Qaramada Midoobey iyo la-hawlgalayaasheeda kale ee joogga Somaliya ayaa walaac ka muujiyay Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, oo ku aadan isku-dayga in miiska la soo saaro Hindise Sharciyeed cusub oo qoto dheer, kaasoo ogolanaya guurka carruurta iyo inuu ka hortaggo heshiiyada caalamiga ah ee la xiriira.” Ayaa lagu yiri qoraalka.

Xafiiska UNSOM ayaa Golaha Wasiirada ee Somaliya ugu baaqay inay dib u soo bandhigaan Hindise Sharciyeedka Dembiyada Galmudug.

“Wuxuu ku boorinayaa Golaha Wasiirada inay dib u soo bandhigaan Hindise Sharciyeedka Dembiyada Galmada ee asalka ah.” Ayaa lagu yiri qoraalka.

Guddoonka Golaha Shacabka ee uu hoggaamiyo Gudoomiye Mursal ayaan wax wara ka soo saarin eedeyntan ugu dambeysay ee ka soo yeertay Beesha Caalamka.

