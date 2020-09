Axmed Madoobe oo ku soo laabtay Magaalada Muqdisho

Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), Madaxweynaha Jubbaland ayaa gelinkii dambe ee maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho, si uu uga qaybgalo shirka Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa Jimcihii si deg deg ah uga amba-baxay Magaalada Muqdisho, ka dib markii la sheegay inuu qaraxii Kismaayo ku geeriyooday Gudoomiyihii Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Jubbaland, Shaafi Raabi Kaahin.

Marxuumka ayaa maanta aas ballaaran loogu sameeyay Magaalada Kismaayo, waxaana ka qaybgalay masuuliyiin uu ugu sareeyay Madaxweynaha Jubbaland.

Madaxweynaha oo Warbaahinta kula hadlay goobta aaska uu ka dhacay ayaa sheegay in dhagarta argagixisada ay tahay mid mudan in laga wada qaybqaato, sidii looga hortaggi lahaa, isagoo sheegay in qof beydka Alle ka soo baxay in la dilo ay tahay mid uu ciqaabtiisa dhadhamin doono qofkii falkaas gaystay.

Waxaa uu intaasi ku daray in shacabka iyo masuuliyiintaba ay u siman yihiin kooxda Al Shabaab, marka aad eegto inay dadka ku leynayaan goobaha bulshada isugu timaado.

Axmed Madoobe ayaa reer Jubbaland iyo guud ahaan shacaka Soomaaliyeedba ugu baaqay in la jooggo xilligii la iska kaashan lahaa dagaalka lagula jiro cadowga keliya ee muuqdo, ee ay maanta umadda Soomaaliyeed leedahay.

